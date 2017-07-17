Во Владивостоке пожарные потушили экскаватор

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, понедельник, 17 июля , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу города Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Звонивший сообщил о возгорании экскаватора, расположенном на улице Зеленая на острове Русский.

Спустя 10 минут по указанному адресу прибыли первые пожарные расчёты и приступили к тушению. Горела кабина. Общая площадь возгорания составила 3 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал.

При тушении было задействовано шесть человек личного состава и две единицы техники.

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