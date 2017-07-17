В Приморском океанариуме пополнение

Для всех сотрудников это стало полной неожиданностью

Владивосток, понедельник, 17 июля , РИА Vladnews.

В Приморском океанариуме самка рыбы-лягушки отнерестилась, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу океанариума. По словам специалистов, в искусственных условиях такое явление редкость.

Ихтиологи сделали все возможное, чтобы развитие икры не прервалось. Известно, что в природе после нереста самка погибает, а самец остается охранять икру. Своей присоской он прикрепляется к камню с кладкой и в течение нескольких недель отгоняет от нее рыб, морских ежей и звезд. Хоть в океанариуме икре ничего не угрожало, однако самец поступил также. Стоит отметить, что отложившая икру самка осталась жива, отлично себя чувствует и активно питается.

Отнерестилась рыба-лягушка в середине апреля. Полтора месяца развивалась икра, затем пять-шесть дней - личинки, из которых появились мальки. За неделю они успели подрасти до пяти миллиметров. Теперь их хвостики можно разглядеть и без макросъемки. Сейчас уже ясно, что основная часть мальков разовьется во взрослых рыб.

Сейчас специалисты кормят малышей планктоном, у них наблюдается хороший аппетит. Чуть позже им введут еще и сухой корм. Сейчас ихтиологи разрабатывают рацион кормления. Что касается взрослых особей, в океанариуме их кормят рыбой, креветками и гребешком.

В главном корпусе океанариума тоже живут две рыбы-лягушки. Найти их можно в экспозиции «Дальневосточные моря». Отметим, что одну из этих рыб подарил океанариуму местный рыбак.