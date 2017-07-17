48-летний житель Приморья подозревается в хищении четырех тормозных тяг с вагонов, находившихся на станции Спасск-Дальний, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции. Факт хищения установлен сотрудниками ЛО МВД на станции Уссурийск. Проводится проверка.
Приморец снял тормоза с жд-вагонов
По данному факту проводится проверкаВладивосток, понедельник, 17 июля , РИА Vladnews.
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