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Общество

За первое полугодие в Приморье совершено более 18 тысяч преступлений

Раскрываемость преступлений составила 55%
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 17 июля , РИА Vladnews.

Прокуратура края проанализирована характер преступлений за первое полугодие 2017 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру.

За шесть месяцев в крае зарегистрировано 18 тыс. 477 преступлений, в аналогичном периоде прошлого года – 21 тыс. 533. Сообщается, что около трети всех преступлений было совершено во Владивостоке.

За истекший период 2017 года отмечается снижение регистрации некоторых категорий преступлений. Так, на 10% снизилось число тяжких и особо тяжких преступлений (4 тыс. 160 преступлений против 4 тыс. 614 за 6 месяцев 2016 года), на 13 % снизилось число фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших по неосторожности смерть потерпевших (71 против 82), на 20% - совершенных в сфере ЖКХ. Число зарегистрированных изнасилований осталось на прежнем уровне и составило 27 преступлений.

В первом полугодии т.г. отмечается снижение количества выявленных на территории края преступлений коррупционной направленности на 28 % (с 226 до 162), одновременно регистрация преступлений о взяточничестве увеличилась на 8 % (с 84 до 91), из них посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ) – на 120%, мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК РФ) – 32.

Вместе с тем, снизилось число зарегистрированных преступлений о получении взятки.

На 2% увеличилось число зарегистрированных преступлений экономической направленности – 841. Кроме этого, отмечается рост на 21% преступлений экономической направленности, связанных с лесодобывающей промышленностью (с 24 до 29).

На 28% сократилось количество преступлений, совершенных организованными группами (всего 61 преступление).

Как и ранее основная часть зарегистрированных на территории края преступлений связана с хищением чужого имущества (кражи, грабежи, разбои, мошенничество) и составила 47% (8 тыс. 647).

Общий ущерб от преступлений сократился на 32% и составил 2 млрд 49 млн 15 тыс. рублей.

В истекшем периоде 2017 года на территории края зарегистрировано 4 тыс. 968 преступлений, совершенных в общественных местах, что на 22% меньше, чем за полугодие прошлого года.

Раскрываемость преступлений составила 55% (увеличилась на 3 %). Отмечается рост (по сравнению с первым полугодие прошлого года) числа раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений: убийств – на 2%, разбоев – на 8 %, грабежей – на 6 %, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств – на 6%, преступлений экстремистского характера – на 9 % (преступления этой категории все раскрыты).

Анализируя состояние преступности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, необходимо отметить, что регистрация данных преступлений увеличилась на 10 % (с 2 тыс. 282 до 2 тыс. 516). При этом наибольший рост регистрации преступлений указанной категории отмечен в Ленинском – 452 (+ 21,5 %), Первореченском – 368 (+ 68 %) районах г. Владивостока, Партизанском районе – 27 (+ 125%).

Число зарегистрированных преступлений, совершенных с целью сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов увеличилась на 6% (с 1 тыс. 239 до 1 тыс. 310).

Проведенный анализ свидетельствует об имеющихся позитивных тенденциях в борьбе с преступностью в Приморском крае. Между тем, в сравнении с другими субъектами РФ, численность населения которых близка к численности населения Приморья, уровень преступности в крае, по-прежнему, является самым высоким и составляет 957,8 преступлений на 100 тыс. населения.

Таким образом, работа правоохранительных органов края в этом направлении требует активизации с учетом складывающегося состояния преступности. В свою очередь, прокуратура края продолжит работу, направленную на реализацию полномочий по соблюдению законности, в том числе при учете заявлений и сообщений о преступлениях и расследовании уголовных дел, усилению координирующей роли.

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