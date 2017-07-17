Нашествие медуз ожидает Приморье

Пик морских обитателей приходится на начало августа

Владивосток, понедельник, 17 июля , РИА Vladnews.

В этом году в Приморье уже зарегистрированы случаи обращения жителей с жалобами на ожог медузы. Как сообщает РИА VladNews, пик морских обитателей приходится на начало августа. Поэтому нужно помнить правила безопасного нахождения в воде.

При укусе медузы возникает ожог, который вызывает боль, покраснение и жжение. Последствия ожога могут быть плачевными, если вовремя не обратиться к медикам.

Самая опасная медуза, которая водится в морях Приморья - медуза-крестовик. Особенность крестовика - крестообразный узор, он виден сквозь прозрачное тело медузы. После укуса на участке тела возникает сильный ожог, пострадавший может почувствовать сильную слабость, затрудненность дыхания, тошноту. Через 4-5 дней после необходимого лечения наступает полное выздоровление.

"Рекомендуется носить с собой антигистаминные препараты и обезболивающее, - сообщила РИА VladNews медицинская сестра приемного отделения Медико-санитарной части №100 ФМБА России в ЗАТО городе Фокино Светлана Рябикова. - У каждого человека своя реакция на укус медузы, и это тоже стоит учитывать. Если реакция сильная, после оказания первой помощи необходимо вызвать специалистов".