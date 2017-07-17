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В Приморье сирот кормили кашей с личиночным «мясом»

Нарушения обнаружены в ходе плановой проверки
Фото: Россельхознадзор Приморского края Фото: Россельхознадзор Приморского края
Владивосток, понедельник, 17 июля , РИА Vladnews.

Почти 10 килограммов крупы, заражённой личинками насекомых, выявили в Приморье сотрудники Россельхознадзора во время проверки одного из центров содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Юридическое и должностное лицо привлечены к административной ответственности.

В том, что руководство государственного детского учреждения невнимательно относится к здоровью подопечных детей, проверяющие убедились, осмотрев мешки, в которых содержалась пшенка алтайского производства. Лабораторные испытания, проведенные Приморским филиалом ФГБУ «Центр оценки качества зерна», показали, что партия крупы весом 9,3 килограмма заражена личинками малого мучного хрущака, из которых позже вырастают жуки-вредители размером до 5,5 мм.

Употребление в пищу зараженных хрущаком продуктов могло обернутся отравлением, особенно опасным для еще не окрепших детских организмов. Партия зараженного пшена была исключена из оборота и уничтожена.

Сотрудники государственного детского учреждения сообщили, что некачественное пшено закупили на местной оптово-розничной торговой базе.

Юридическое и должностное лицо привлечены к ответственности по статье 7.18 КоАП РФ «Нарушение правил хранения, закупки или рационального использования зерна и продуктов его переработки».

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