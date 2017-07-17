Погода в Приморье сегодня потенциально опасна

В крае ожидается сильный ветер

Владивосток, понедельник, 17 июля , РИА Vladnews.

Сегодня погода в Приморье оценивается как потенциально опасная, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Гидрометцентр РФ. В крае прогнозируют сильный ветер.

Желтый уровень опасности также присвоен арктическому побережью и югу Республики Саха, югу хабаровского края, Амурской области, континентальным районам Магаданской области и Еврейской АО и Чукотскому АО.

Оранжевый уровень опасности присвоили западу, востоку и центру Республики Саха, северу Хабаровского края и Сахалинской области.

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