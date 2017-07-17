При пожаре в Большом Камне из многоэтажного дома эвакуировано девять человек

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, понедельник, 17 июля , РИА Vladnews.

В Приморье произошел пожар, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился в городе Большой Камень, в доме по улице Курчатова, 27. Тревожное сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в 23 часа 44 минуты. Проезд пожарной технике затруднили припаркованные возле дома автомобили. из-за чего спасателям пришглось потратить лишние 2-3 минуты. В 23 часа 53 минуты пожарные прибыли на место происшествия и приступили к разведке. Горела квартира на восьмом этаже жилого дома.

Из-за сильного задымления пожарными было решено применить одно звено газодымозащитной службы и эвакуировать жителей близлежащих квартир. Всего из дома эвакуировали девять человек.

В 23:59 пожар был локализован, а в 00:14 - полностью ликвидирован. В квартире горели мебедь и бытовая техника. Что стало причиной пожара - еще предстоит выяснить специалистам.

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