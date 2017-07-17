Парад кораблей ТОФ во Владивостоке не оставит места малым судам

Ослушавшиеся запрета судоводители берут ответственность за собственную безопасность на себя

Владивосток, понедельник, 17 июля , РИА Vladnews.

В связи с проведением репетиций военно-морского парада сил и средств ТОФ и празднованием Дня Военно-Морского Флота, в Амурском заливе в районе Спортивной гавани и мыса Бурный 19, 21, 24, 26, 28, 29 и 30 июля 2017 года запрещается движение плавсредств, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Как сообщили в государственной инспекции по маломерным судам МЧС по Приморскому краю, акватория для движения судов будет закрыта:

– 19, 21, 24, 26 июля 2017 года с 09.00 до 19.00 – репетиции парада;

– 28 (29 резерв) июля с 07.30 до 17.00 – генеральная репетиция парада;

– 30 июля с 07.30 до 17.00 – военно-морской парад кораблей ТОФ.

В ведомстве отметили, что ответственность за безопасность при нахождении в районе проведения репетиций и военно-морского парада несут судоводители плавательных средств.