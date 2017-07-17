В Приморье насмерть сбили мотоциклиста

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Владивосток, понедельник, 17 июля , РИА Vladnews.

Серьезная авария произошла в Приморье, сообщает корреспондент РИА VladNews,

Инцидент произошел перед Екатериновкой, село в Партизанском районе Приморского края. Женщина-водитель за рулем авто марки Honda Fit не справилась с управлением своего тс и совершила столкновение с мотоциклистом. По предварительной информации, водитель мотоцикла планировал совершить маневр, когда в него сзади врезался автомобиль.

По словам очевидцев, водитель мотоцикла погиб на месте.

Все обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить.

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