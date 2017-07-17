Автолюбитель протаранил палатки на пляже 11:44, 17 июля Автолюбитель протаранил палатки на пляже (Фото)
Погода в Приморье сегодня потенциально опасна 11:36, 17 июля Погода в Приморье сегодня потенциально опасна
На пляже в Приморье погиб мужчина 10:32, 17 июля На пляже в Приморье погиб мужчина
Новостная лента
Июль, 17 понедельник
11:47
Интернет-конференция: Народный рейтинг управляющих компаний
11:47
В соцсетях бурно обсуждают новые детали дела Игоря Пушкарёва Эксклюзив
11:47
Свадьба года состоялась во Владивостоке Фото
11:44
Автолюбитель протаранил палатки на пляже Фото
11:36
Погода в Приморье сегодня потенциально опасна
11:25
Парад кораблей ТОФ во Владивостоке не оставит места малым судам
11:14
При пожаре в Большом Камне из многоэтажного дома эвакуировано девять человек Фото
11:03
В Москве состоялись торги по отелю Hyatt в центре Владивостока
10:52
В Приморье насмерть сбили мотоциклиста Видео
10:41
В Приморье прошел митинг против чиновничьего беспредела Фото
10:32
На пляже в Приморье погиб мужчина
10:21
Во Владивостоке произошел конфликт из-за девушки
10:09
Ирина Яровая прокомментировала законопроект об особенностях предоставления гражданам земли в ДФО
10:00
В центре Владивостока произошло убийство Эксклюзив
09:53
Книжный дар: Двести томов отправились почти в 30 библиотек Приморья
09:52
Фура сгорела на трассе в Приморье Эксклюзив
09:43
За сутки в Приморье потушили десять пожаров
09:42
Приморцы рискуют массово отравиться грибами
09:32
Перестрелка в одном из приморских кафе закончилась несколькими жертвами Фото и Видео
09:31
В Приморье изменят Устав региона и скорректируют бюджет
09:14
Закон об атмосферном воздухе в Приморье могут принять уже в конце июля
09:02
Три авиарейса из Владивостока задерживаются
08:58
Гороскоп на 17 июля Адреса
08:49
Часть Владивостока останется без света сегодня, 17 июля Адреса
08:43
Жаркая погода ожидается в Приморье в понедельник, 17 июля
Июль, 16 воскресенье
20:43
Климатическое оружие: Амур распилили и похоронили
18:44
На трассе Седанка-Патрокл разбился легковой автомобиль Фото
17:58
Из-за отвалившегося бензобака в центре Владивостока сгорел автомобиль
16:42
Приморские полицейские уничтожили более 11 тысяч кустов конопли Фото
16:02
В Приморье хозяин квартиры похитил мобильник у арендатора
15:41
Илон Маск обнародовал фото первой Tesla model 3
15:32
Верный способ уладить дипломатический скандал с США
15:10
Цены на еду и напитки в аэропортах Москвы советуют снизить
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4164 (103) от 14 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Дом на Морской стал именным
Мурен-новоселов доверили клоунам и хирургам
Кто будет судить поклонников Высоцкого?
Заходим в «БУК» и обсуждаем генплан и нэкомышку…
От алкоголя запретят получать удовольствие
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Происшествия

В Приморье насмерть сбили мотоциклиста

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 17 июля , РИА Vladnews.

Серьезная авария произошла в Приморье, сообщает корреспондент РИА VladNews,

Инцидент произошел перед Екатериновкой, село в Партизанском районе Приморского края. Женщина-водитель за рулем авто марки Honda Fit не справилась с управлением своего тс и совершила столкновение с мотоциклистом. По предварительной информации, водитель мотоцикла планировал совершить маневр, когда в него сзади врезался автомобиль.

По словам очевидцев, водитель мотоцикла погиб на месте.

Все обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.
comments powered by Disqus
Похожие новости
На пляже в Приморье погиб мужчина
10:32, 17 июля 2017 На пляже в Приморье погиб мужчина

Причину смерти еще предстоит выяснить специалистам

Во Владивостоке произошел конфликт из-за девушки
10:21, 17 июля 2017 Во Владивостоке произошел конфликт из-за девушки

По данному факту было возбуждено уголовное дело

В центре Владивостока произошло убийство
10:00, 17 июля 2017 В центре Владивостока произошло убийство

СУ СК РФ проводит доследственную проверку

Фура сгорела на трассе в Приморье
09:52, 17 июля 2017 Фура сгорела на трассе в Приморье

Френчлайнер выгорел полностью, вместе с кабиной и грузом

За сутки в Приморье потушили десять пожаров
09:43, 17 июля 2017 За сутки в Приморье потушили десять пожаров

Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить

Перестрелка в одном из приморских кафе закончилась несколькими жертвами
09:32, 17 июля 2017 Перестрелка в одном из приморских кафе закончилась несколькими жертвами

В настоящее время по данному факту проводится проверка

На трассе Седанка-Патрокл разбился легковой автомобиль
18:44, 16 июля 2017 На трассе Седанка-Патрокл разбился легковой автомобиль

Серьезное ДТП произошло в воскресение