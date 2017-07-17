В Приморье прошел митинг против чиновничьего беспредела

На центральную площадь Артема вышли коммунисты, "дети войны" и сторонники КПРФ

Владивосток, понедельник, 17 июля , РИА Vladnews.

В субботу, 15 июля, в городе Артем Приморского края состоялся пикет, организованный местным отделением КПРФ в рамках Всероссийской акции протеста "За Россию без криминальной олигархии и чиновничьего беспредела!", сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу партии.

На центральной площади города собрались коммунисты, "дети войны" и сторонники партии, чтобы в очередной раз выразить свой протест против социально-экономической политики федеральных и региональных властей, роста цен и тарифов, сказать свое категорическое "нет" продолжающемуся обнищанию народа и разбазариванию бюджетных средств. Особое внимание участники пикета обратили на недопустимость фальсификаций, подлогов и иных преступлений, совершаемых в Артеме во время избирательных кампаний, а также потребовали возврата всенародных выборов главы городского округа.