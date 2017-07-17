Во Владивостоке произошел конфликт из-за девушки

По данному факту было возбуждено уголовное дело

Владивосток, понедельник, 17 июля , РИА Vladnews.

В отдел полиции обратился 21-летний житель Владивостока, который сообщил о нападении, сообщает РИА VladNews со ссылкой ведомство.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что потерпевший приехал в гости к знакомой в частный дом, где девушка находилась в компании двух молодых людей. В какой-то момент злоумышленники стали угрожать заявителю предметом, похожим на пистолет. Похитив у потерпевшего денежные средства и ключи от квартиры, скрылись.

Ориентировка с приметами подозреваемых была направлена наружным нарядам полиции.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали ранее судимых местных жителей в возрасте 21 и 20 лет, которые дали признательные показания. Установлено, что прибыв во Владивосток, злоумышленники воспользовались ключами от квартиры потерпевшего и похитили 20 тысяч рублей.

В ходе личного досмотра подозреваемых часть похищенных денежных средств и предмет, похожий на пистолет, обнаружены и изъяты. Деньги возвращены законному владельцу.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Злоумышленникам грозит лишение свободы до 10 лет. Молодые люди в настоящее время находятся под стражей.