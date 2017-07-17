Ирина Яровая прокомментировала законопроект об особенностях предоставления гражданам земли в ДФО

"Это новая возможность не только для дальневосточников, а всех граждан России, новый стимул для переезда и жизни в ДФО"

Владивосток, понедельник, 17 июля , РИА Vladnews.

«Возможность получения дальневосточного гектара через МФЦ, которую мы предлагали ранее – это современная и своевременная мера, направленная на повышение доступности, простоты и удобства для граждан России и реализацию программы по развитию Дальнего Востока», - такое мнение высказала зампредседателя Госдумы Ирина Яровая, комментируя законопроект об особенностях предоставления гражданам земельных участков на Дальнем Востоке, принятый в первом чтении.

«В настоящий момент подано около 97 тысяч заявок на получение дальневосточного гектара, из которых более 24 тыс. уже одобрены, что, в первую очередь, говорит о желании граждан в личном участии в развитии региона и доверии государственной политике по развитию Дальнего Востока. Что особенно важно, это новая возможность не только для дальневосточников, а всех граждан России, новый стимул для переезда и жизни в ДФО, стимул для развития предпринимательской инициативы», - считает Ирина Яровая.

Кроме того, депутат отметила, что «схемы размещения земельного участка на публичной кадастровой карте в форме электронного документа, как функция МФЦ, существенно упростит процедуру оформления земельного участка для граждан».

По словам вице-спикера ГД, очень важно, что «законопроектом реализовывается еще один механизм, о реализации которого мы заявляли в программе партии «Единая Россия», который существенно сужает основания для прямого отказа и возврата заявления о получении дальневосточного гектара гражданину».

Ирина Яровая напомнила, что положения законопроекта, касающиеся необходимости внесения изменений в законодательство, предусматривающих упрощение механизма предоставления дальневосточного гектара гражданам, согласуются с поручением президента России по итогам «прямой линии».

«Законодательная база по развитию Дальнего Востока совершенствуется так же прогрессивно и эффективно, как развивается сам Дальний Восток», - заключила Яровая.