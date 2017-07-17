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В центре Владивостока произошло убийство

СУ СК РФ проводит доследственную проверку
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 17 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке в ходе конфликта погиб мужчина, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в одном из магазинов Владивостока по улице  Светланская. Между покупателем и охранником магазина возник конфликт, в ходе которого первый вел себя крайне агрессивно и замахивался на охранника. Чтобы не перепугать остальных присутствующих, конфликтующие переместились в арку на улице. В какой-то момент покупатель достал нож и ударил охранника прямо в сердце, после чего скрылся в неизвестном направлении. 

Пострадавший скончался на месте происшествия.

В пресс-службе СУ СК РФ по Приморью корреспонденту агентства сообщили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 105 (Убийство). Проводится доследственная проверка. Подозреваемый разыскивается. 

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.
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