В центре Владивостока произошло убийство

СУ СК РФ проводит доследственную проверку

Владивосток, понедельник, 17 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке в ходе конфликта погиб мужчина, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в одном из магазинов Владивостока по улице Светланская. Между покупателем и охранником магазина возник конфликт, в ходе которого первый вел себя крайне агрессивно и замахивался на охранника. Чтобы не перепугать остальных присутствующих, конфликтующие переместились в арку на улице. В какой-то момент покупатель достал нож и ударил охранника прямо в сердце, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Пострадавший скончался на месте происшествия.

В пресс-службе СУ СК РФ по Приморью корреспонденту агентства сообщили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 105 (Убийство). Проводится доследственная проверка. Подозреваемый разыскивается.

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