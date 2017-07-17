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Книжный дар: Двести томов отправились почти в 30 библиотек Приморья

Книжный дар от издательства «Валентин»
Фото: Валентина ТРУХАНЕНКО Фото: Валентина ТРУХАНЕНКО
Владивосток, понедельник, 17 июля , РИА Vladnews.

Традиционный книжный дар – новинки от издательства «Валентин», – директор Юлия Пак, 7 июля были вручены руководителям центральных муниципальных библиотек края, участникам 16-ой летней школы библиотечной иноватики, проходившей в стенах краевой библиотеки им. А.М. Горького.

Двести томов отправились почти в 30 библиотек Приморья. В ближайшие дни на их полках, к услугам читателей, появятся поистине редкие издания. Среди них – 900-страничный первый том Антологии дальневосточной литературы, посвящённый прозе Приморского края (подготовлен совместно с издательством «Рубеж»); книга «Православие и корейцы» (издана по благословению митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина, с его предисловием); книга Р. Бриннера «Империя и Одиссея. Бриннеры в Дальневосточной России и за её пределами».

– Главное направление издательства «Валентин», с первых шагов, а в этом году нам исполнилось 11лет, – познакомить с историей страны, родного края как можно большее число людей, прежде всего, молодёжь, – сказала во время книгодарения Юлия Пак, директор издательства. – Поэтому мы выбрали историко-краеведческую тематику. И не ошиблись. Традиционно дарим наши книги районным, городским, школьным, вузовским библиотекам, а также музеям, общественным организациям. Стратегию издательства будем продолжать и совершенствовать. В поездках по краю не только стараемся знакомить жителей глубинки с нашими издательскими новинками, но находим интересные темы для очередных книг, которые расскажут о неизвестных страницах истории региона».

В завершении встречи участники мероприятия стали первыми зрителями документального 30-минутного фильма «Путь к Богу. Корейские страницы русского православия». Над его созданием более двух лет работал Валентин Пак, председатель Думы Надеждинского района, председатель Ассоциации корейских организаций Приморского края (АКОРП), – как генеральный продюсер, автор сценария. В сентябре с.г. фильм будет показан на 15-м Международном кинофестивале «Меридианы Тихого».

На фото: Юлия Пак, директор издательства «Валентин»

Источник: Лариса РЕКОВА
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