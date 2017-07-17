Закон об атмосферном воздухе в Приморье могут принять уже в конце июля

На июльской сессии состоятся 2-е и 3-е чтения проекта краевого закона

Владивосток, понедельник, 17 июля , РИА Vladnews.

26 июля в ходе очередной ежемесячной сессии Законодательного Собрания Приморья региональные депутаты во втором и третьем чтениях рассмотрят краевой закон «Об охране атмосферного воздуха на территории Приморского края», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ЗС ПК.

Как отметил председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию Евгений Зотов, в последнее время в краевой парламент поступают многочисленные обращения граждан, обеспокоенных ситуацией с загрязнением воздуха во Владивостоке, а также проблемами с угольной пылью в Находке и Славянке. При этом в Приморье до сих пор нет краевого закона об охране атмосферного воздуха, в то время как более чем в половине субъектов Российской Федерации такие нормативные акты уже приняты и работают.