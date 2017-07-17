Три авиарейса из Владивостока задерживаются

В расписании владивостокского аэропорта произошли изменения

Владивосток, понедельник, 17 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 17 июля,три авиарейса из аэропорта Владивостока задерживаются, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Так, рейс авиакомпании Аврора HZ-509, следующий по маршруту Владивосток — Дальнереченск, задерживается на один час. Вылет планировался в 8 часов 15 минут, но перенесся на 9 часов 15 минут.

Рейс авиакомпании Аврора HZ-517, следующий по маршруту Владивосток — Кавалерово, задерживается на два часа. Вылет планировался в 8 часов 30 минут, но перенесся на 10 часов 30 минут. Время регистрации на рейс: 09:30-10:15.

Рейс авиакомпании Аврора HZ-523, следующий по маршруту Владивосток — Терней, задерживается на один час пять минут. Вылет планировался в 9 часов утра, но перенесся на 10 часов 5 минут. Время регистрации на рейс: 09:05-09:50.