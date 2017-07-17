Часть Владивостока останется без света сегодня, 17 июля

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Владивосток, понедельник, 17 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 17 июля, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС. Причина - плановые работы по ремонту и диагностике сетей. Электричество в домах будет отсутствовать с 9 утра до 17 вечера.

Адреса:

Проспект 100 лет Владивостоку:

Аренского: 22/кв.3, 22/кв.4, 22а, 24б,2, 39/кв.1, 39/кв.2, 39а, 41, 41в, 44, 46, 55;

Главная: 33 примерно 94 м на ЮВ;

Глинки: 25, 50, 52, 71, 71а, 71в, 73, 75, 77, 77а;

Иртышская: 22;

Красного знамени: 164;

Крылатый пер: 2;

Матросова: 30;

Окатовая: 62;

Олега Кошевого: 12, 14/кв.1, 16/кв.1, 18, 18а, 20/кв.1, 22/кв.2, 25, 26, 26а, 8/кв.1;

Полетаева: 3;

Радарный пер: 3, 4, 5;

Русская: 57Е;

Садгородская: 13, 15 стр.3;

Сахарный ключ: 4/90 м на ю-3 от ориентира/;

Тобольская:29;

Фортовая: 3;

Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.