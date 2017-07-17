Жаркая погода ожидается в Приморье в понедельник, 17 июля

Погода во Владивостоке за многолетний ряд наблюдений в этот день была тёплой

Владивосток, понедельник, 17 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 17 июля, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления. В крае переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный умеренный, при грозе сильный. Температура воздуха +18...+30 °C.

Во Владивостоке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +22...+24 °C. Температура воды в Амурском заливе +21 °C.

В Уссурийске переменная облачность. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +29...+31 °C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +23...+25 °C.

Историческая справка:

Погода во Владивостоке за многолетний ряд наблюдений (1917–2015 гг.) 17 июля была тёплой. Особенно тёплым был 1958 год, когда максимальная температура воздуха составила +33,6 °С. Минимальная температура воздуха +10,5 °С отмечалась в 1941 году. За весь период наблюдений дождь наблюдался в 56, туман — в 73 случаях, гроза — в 1928, 1972, 2000 годах. Самое большое количество осадков за сутки (44 мм) выпало в 1985 году. Максимальная скорость ветра (при порывах 28 м/с) фиксировалась в 2013 году.