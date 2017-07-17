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Как стать безработным: квест от службы занятости Владивостока

Корреспондент РИА VladNews прошел непростой путь
Фото: Татьяна Грань, РИА VladNews Фото: Татьяна Грань, РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 17 июля , РИА Vladnews.

Право на денежные выплаты имеют только граждане, признанные безработными в установленном порядке. Получить официальный статус безработного в Центре занятости населения Владивостока не так просто. Корреспондент РИА VladNews попробовал пройти этот квест. 

В информационном зале Центра занятости всегда много людей, здесь проходит первичная регистрация граждан, это первый блок-пост. Миновать его нельзя. Можно позавидовать выдержке и стрессоустойчивости специалистов центра. Но пройти этих «зубров» и получить вожделенный статус безработного с первого раза никому не удается. Тут и начинается ваш квест. Придется встречаться с ними несколько раз. Мало принести паспорт, трудовую и документы об образовании/квалификации. Необходимо справку о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы по форме центра. Бухгалтеры, которые хоть раз ее заполняли, поймут...

Когда вы, наконец, попадаете к специалисту, у вас интересуются, с какой целью вы обратились – чтобы найти работу или получить статус безработного и получать пособие. Эти вопросы задаются не просто так. Потому что если вы хотите получить статус безработного и соответственно пособие, то ваши мытарства продолжаются.

Оформление длится около часа. Необходимы все документы, о которых вы заявляете и которые могут пригодиться в поиске работы – водительские права, сертификаты, дипломы, справки об инвалидности и прочие. По мере занесения данных в базу, пишите заявление (в случае помарки/ ошибки придётся переписывать), расписываетесь раз двадцать. Затем получаете направление на работу, результат необходимо принести на прием к специалисту, к которому прикрепляется гражданин. Если вы дважды отказываетесь сами (неважно, что вам предложили работу с зарплатой в 10-12 000 рублей, что добираться до места работы 2,5 часа, что работодатель принципиально отказывается писать отказ, даже если вы ему не подходите, и т.д.), то статуса безработного вы не получите. И специалисты об этом умалчивают! Через две недели хождений к специалисту и по выданным направлениям вас признают безработным и назначают пособие.

Минимальный размер пособия по безработице с учетом дальневосточного коэффициента равен 1020 рублей в месяц, максимальный - 5880 рублей.

Автор фоторепортажа: Татьяна Грань, РИА VladNews

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