На трассе Седанка-Патрокл разбился легковой автомобиль

Серьезное ДТП произошло в воскресение

Владивосток, воскресенье, 16 июля , РИА Vladnews.

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу днем на трассе ДеФриз-Сеаднка-Патрокл, сообщает РИА VladNews со ссылкой на инстаграмм-сообщество vl_crime.

Как сообщили очевидцы происшествия, водитель автомобиля Toyota Mark-2 не справился с управлением на высокой скорости и совершил столкновение с разделительным ограждением. В результате удара легковой авто получил серьезные повреждения. Трое пострадавших человек, находившихся в машине, были госпитализированы в больницу.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются обстоятельства происшествия.