Из-за отвалившегося бензобака в центре Владивостока сгорел автомобиль

Автомобиль спасти не удалось

Владивосток, воскресенье, 16 июля , РИА Vladnews.

Сегодня днем во Владивостоке на улице Суханова произошло возгорание автомобиля Toyota RAV4, сообщает РИА VladNews со ссылкой на инстаграмм-группу dps_control.

Очевидцы успели снять на видео загоревшийся кроссовер. По данным сообщества, во время движения у автомобиля отвалился бензобак, после чего авто воспламенилось. Находившаяся за рулём девушка успела вовремя заметить пламя и выбежать из горящей машины.

Пожарный расчет прибыл на место происшествия через 2 минуты, однако пламя было настолько сильным, что автомобиль спасти не удалось.