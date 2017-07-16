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Из-за отвалившегося бензобака в центре Владивостока сгорел автомобиль

Автомобиль спасти не удалось
Фото: @dashalycha Фото: @dashalycha
Владивосток, воскресенье, 16 июля , РИА Vladnews.

Сегодня днем во Владивостоке на улице Суханова произошло возгорание автомобиля Toyota RAV4, сообщает РИА VladNews со ссылкой на инстаграмм-группу dps_control. 

Очевидцы успели снять на видео загоревшийся кроссовер. По данным сообщества, во время движения у автомобиля отвалился бензобак, после чего авто воспламенилось. Находившаяся за рулём девушка успела вовремя заметить пламя и выбежать из горящей машины.

Пожарный расчет прибыл на место происшествия через 2 минуты, однако пламя было настолько сильным, что автомобиль спасти не удалось.

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