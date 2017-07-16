​Популярное место отдыха вызывает ажиотаж у приморцев 14:38, 16 июля ​Популярное место отдыха вызывает ажиотаж у приморцев (Эксклюзив)
Любительские мотогонки прошли во Владивостоке 12:25, 16 июля Любительские мотогонки прошли во Владивостоке (Фото и Видео)
«Луч-Энергия» разгромил «Томь» со счетом 3:0 11:57, 16 июля «Луч-Энергия» разгромил «Томь» со счетом 3:0 (Фото)
Новостная лента
Июль, 16 воскресенье
17:35
Интернет-конференция: Народный рейтинг управляющих компаний
17:35
В соцсетях бурно обсуждают новые детали дела Игоря Пушкарёва Эксклюзив
17:35
Свадьба года состоялась во Владивостоке Фото
16:42
Приморские полицейские уничтожили более 11 тысяч кустов конопли Фото
16:02
В Приморье хозяин квартиры похитил мобильник у арендатора
15:41
Илон Маск обнародовал фото первой Tesla model 3
15:32
Верный способ уладить дипломатический скандал с США
15:10
Цены на еду и напитки в аэропортах Москвы советуют снизить
14:38
​Популярное место отдыха вызывает ажиотаж у приморцев Эксклюзив
13:52
Украинцы и Путин — у кого раньше иссякнет терпение?
13:21
Стало известно количество угрожающих земле астероидов в 2017 году
13:11
Поэтическое шоу прошло во Владивостоке Фото
12:31
Уфологи обнаружили на поверхности Марса обломки «корабля пришельцев»
12:25
Любительские мотогонки прошли во Владивостоке Фото и Видео
11:57
«Луч-Энергия» разгромил «Томь» со счетом 3:0 Фото
11:09
Путин объяснил рост цен на бензин в России
08:12
ЭРА-ГЛОНАСС в Приморье: мнения расходятся Видео
07:33
В МИД РФ сообщили об отказе США выдать визы российским дипломатам
05:26
Весенний призыв в России завершен – Минобороны
03:01
В России расширили перечень наркотических и психотропных веществ
01:47
Пенсии с 1 августа 2017: будет ли повышение пенсий для пенсионеров
00:32
Четыре российских моряка погибли при пожаре на судне в Норвежском море
Июль, 15 суббота
23:10
Жительница Владивостока может стать «Улыбкой Вселенной – 2017» Фото
21:01
Где во Владивостокской агломерации ремонтируют дороги Адреса
20:47
Владивостокцы организовали велопутешествие к батутам Фото
20:24
Японский художник дал мастер-класс владивостокцам Фото
19:38
"Чисто семейное дело": театр ТОФ закрывает сезон премьерой Видео
19:28
Во главе списка "Справедливой России" в думу Владивостока пойдут строитель, спортсмен и участник боевых действий
18:29
Товары в зарубежных интернет-магазинах могут подорожать для россиян
17:50
Соревнования по сап-бордингу прошли во Владивостоке Видео
17:14
В торговом центре Китая появилась камера для хранения мужей
16:21
На следующей неделе Владивосток ожидает массовое отключение воды Адреса
15:46
Дети падают из окон во Владивостоке Видео
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4164 (103) от 14 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Дом на Морской стал именным
Мурен-новоселов доверили клоунам и хирургам
Кто будет судить поклонников Высоцкого?
Заходим в «БУК» и обсуждаем генплан и нэкомышку…
От алкоголя запретят получать удовольствие
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Происшествия

Приморские полицейские уничтожили более 11 тысяч кустов конопли

В крае продолжается операция «Мак-2017»
Фото: 25.мвд.рф Фото: 25.мвд.рф
Владивосток, воскресенье, 16 июля , РИА Vladnews.

Сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России в ходе мероприятий, проводимых в рамках операции «Мак-2017», был уничтожен очаг дикорастущей коноплей в Приморье.

Как рассказали РИА VladNews в пресс-службе МВД, на участке местности площадью 105 кв. м. в урочище реки Павловка Уборковского участкового лесничества полицейскими были обнаружены более 11 тысяч кустов дикорастущей конопли без признаков культивирования. 

С двух контрольных замеров изъяты 216 кустов растения конопли, которые были направлены на исследование в экспертно-криминалистическое отделение. Согласно заключению эксперта изъятые растения содержат наркотическое средство тетрагидроканнабинол. Остальные растения конопли извлечены из земли с корневой системой и уничтожены путем сжигания.

Сотрудники полиции напоминают гражданам, что обо всех фактах незаконного оборота наркотиков, в том числе о незаконных посевах и очагах произрастания наркосодержащих растений, необходимо сообщать в дежурную часть ОМВД России по Чугуевскому району по тел. 8(42372)21-3-43.

comments powered by Disqus
Похожие новости
В Приморье хозяин квартиры похитил мобильник у арендатора
16:02, 16 июля 2017 В Приморье хозяин квартиры похитил мобильник у арендатора

Задержанный заключен под стражу

Стало известно количество угрожающих земле астероидов в 2017 году
13:21, 16 июля 2017 Стало известно количество угрожающих земле астероидов в 2017 году

Ученые предпочитают вести тщательное наблюдение за звездным небом

Четыре российских моряка погибли при пожаре на судне в Норвежском море
00:32, 16 июля 2017 Четыре российских моряка погибли при пожаре на судне в Норвежском море

По данному факту проводится проверка

Нелегальную игорную зону прикрыли во Владивостоке
14:36, 15 июля 2017 Нелегальную игорную зону прикрыли во Владивостоке

По данному факту следователи возбудили уголовное дело

Во Владивостоке из горящего общежития было спасено три человека
13:34, 15 июля 2017 Во Владивостоке из горящего общежития было спасено три человека

В результате происшествия никто не пострадал

Автомобиль перевернулся на въезде во Владивосток
13:06, 15 июля 2017 Автомобиль перевернулся на въезде во Владивосток

Водитель и пассажиры госпитализированы

Пьяный мотоциклист спровоцировал ДТП во Владивостоке
12:39, 15 июля 2017 Пьяный мотоциклист спровоцировал ДТП во Владивостоке

Обстоятельства данного происшествия устанавливаются