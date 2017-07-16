Приморские полицейские уничтожили более 11 тысяч кустов конопли

В крае продолжается операция «Мак-2017»

Владивосток, воскресенье, 16 июля , РИА Vladnews.

Сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России в ходе мероприятий, проводимых в рамках операции «Мак-2017», был уничтожен очаг дикорастущей коноплей в Приморье.

Как рассказали РИА VladNews в пресс-службе МВД, на участке местности площадью 105 кв. м. в урочище реки Павловка Уборковского участкового лесничества полицейскими были обнаружены более 11 тысяч кустов дикорастущей конопли без признаков культивирования.

С двух контрольных замеров изъяты 216 кустов растения конопли, которые были направлены на исследование в экспертно-криминалистическое отделение. Согласно заключению эксперта изъятые растения содержат наркотическое средство тетрагидроканнабинол. Остальные растения конопли извлечены из земли с корневой системой и уничтожены путем сжигания.

Сотрудники полиции напоминают гражданам, что обо всех фактах незаконного оборота наркотиков, в том числе о незаконных посевах и очагах произрастания наркосодержащих растений, необходимо сообщать в дежурную часть ОМВД России по Чугуевскому району по тел. 8(42372)21-3-43.