В Приморье хозяин квартиры похитил мобильник у арендатора

В полицию Уссурийска поступило сообщение 34-летнего жителя о хищении принадлежащего ему мобильного телефона. На кражи прибыла следственно-оперативная группа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Установлено, что в дома барачного типа по ул. Попова мужчина арендовал жилье, откуда был похищен смартфон.
В результате оперативных мероприятий стражи порядка задержали 29-летнего ранее судимого уссурийца, являющегося хозяином квартиры. В отделе МВД задержанный сознался в содеянном.
Похищенный мобильный аппарат обнаружен, изъят и возвращен владельцу.
В настоящее время озбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УКРФ. Преступнику грозит лишение свободы на срок до шести лет.
Задержанный заключен под стражу.