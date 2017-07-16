В Приморье хозяин квартиры похитил мобильник у арендатора

Задержанный заключен под стражу

Владивосток, воскресенье, 16 июля , РИА Vladnews.

В полицию Уссурийска поступило сообщение 34-летнего жителя о хищении принадлежащего ему мобильного телефона. На кражи прибыла следственно-оперативная группа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Установлено, что в дома барачного типа по ул. Попова мужчина арендовал жилье, откуда был похищен смартфон.

В результате оперативных мероприятий стражи порядка задержали 29-летнего ранее судимого уссурийца, являющегося хозяином квартиры. В отделе МВД задержанный сознался в содеянном.

Похищенный мобильный аппарат обнаружен, изъят и возвращен владельцу.

В настоящее время озбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УКРФ. Преступнику грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Задержанный заключен под стражу.