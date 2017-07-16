Илон Маск обнародовал фото первой Tesla model 3

Ускоряется авто за шесть секунд и развивает скорость до 100 км/ч.

Владивосток, воскресенье, 16 июля , РИА Vladnews.

Владелец компании Tesla Илон Маск разместил в своем твиттере фотокарточку первого готового серийного автомобиля Tesla Model 3. Об этом говорится в Твиттер Илона Маска.

Как объявил Маск, 28 июля компания Tesla планирует устроить специальную вечеринку для первых 30 клиентов Model 3.

Собственником первой Model 3 будет сам Маск. Стало известно, что Tesla Model 3собираются выпускать вначале с заднеприводным механизмом, потом с системой привода на все четыре колеса и одним экраном для автопилота и развлекательными устройствами. Цены Model S начинаются с 70 000 долларов, Model X стоит минимум 82 500 долларов. И, конечно, Tesla Model 3 на данный момент интересует очень многих, особенно дизайн и характеристики автомобиля. Напомним, что прошлые модели стоили около сотни тыс. долларов. Ежели летом с конвейера сойдет 100 экземпляров, а в начале осени - 1500, то уже к декабрю нынешнего года Tesla собирается выпускать по 20 000 авто каждый месяц. Ускоряется авто за шесть секунд и развивает скорость до 100 км/ч.