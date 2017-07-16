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​Популярное место отдыха вызывает ажиотаж у приморцев

Автолюбители теряют на пути к заветному месту отдыха от 1 до 3-х часов
Фото: VladNews.ru Фото: VladNews.ru
Владивосток, воскресенье, 16 июля , РИА Vladnews.

Многокилометровые пробки сковали движение на пути к бухте “Лазурная” приморского края, сообщает РИА VladNewsсо ссылкой на очевидцев события.

По словам отдыхающих, данная ситуация наблюдается на протяжении субботы и воскресения. Автолюбители желающие позагорать и отдохнуть с семьей, теряют на пути к заветному месту отдыха от 1 до 3-х часов.

- Люди как-будто в последний раз видят солнце и едут на Шамору. Пробка начинается сразу за поворотом, при съезде с федеральной трассы, рассказал очевидец Сергей.

Отметим, что в выходные дни во Владивостоке сохраняется жаркая погода. Температура воздуха достигает + 32 °

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