​Популярное место отдыха вызывает ажиотаж у приморцев

Автолюбители теряют на пути к заветному месту отдыха от 1 до 3-х часов

Владивосток, воскресенье, 16 июля , РИА Vladnews.

Многокилометровые пробки сковали движение на пути к бухте “Лазурная” приморского края, сообщает РИА VladNewsсо ссылкой на очевидцев события.

По словам отдыхающих, данная ситуация наблюдается на протяжении субботы и воскресения. Автолюбители желающие позагорать и отдохнуть с семьей, теряют на пути к заветному месту отдыха от 1 до 3-х часов.

- Люди как-будто в последний раз видят солнце и едут на Шамору. Пробка начинается сразу за поворотом, при съезде с федеральной трассы, рассказал очевидец Сергей.

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