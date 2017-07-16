Украинцы и Путин — у кого раньше иссякнет терпение?

Действовать надо оперативно

Владивосток, воскресенье, 16 июля , РИА Vladnews.

Путин сказал, что кризис на Украине продлится, пока не иссякнет терпение украинцев. А адекватные и умеренные украинцы считают, что кризис в их стране продлится, пока не иссякнет терпение у Путина. Потому что Украина – пуп земли важный стратегический объект, освободив который от бандеровцев, Путин укрепит свой авторитет и продемонстрирует возможности России. Но времени для очищения и освобождения исконно русских территории у него критически мало. Потому что те, кто готов встречать русские танки хлебом-солью и цветами постепенно в нём разочаровываются или уезжают. И когда Путин, наконец, решит ввести войска или заставит Трампа отказаться от Украины — ему там будут уже не рады. Ибо действовать надо оперативно.

Вот и получается, что с одной стороны они ждут, что Путин придёт — порядок наведёт, но с другой — уже готовят ему кучу претензий. И, да! То, что у России есть ещё свои национальные интересы, Крым, Донбасс, Сирия, и весь мир, который регулярно ставит палки в колёса — это вообще мало кого из «умеренных и адекватных» волнует. Им надо, как в сказке. Чтоб по щучьему велению жопа, в которой они оказались, обернулась хрустальным дворцом. С золотой рыбкой на посылках, скатертью-самобранкой и неразменным рублем. Украинцы всё это готовы принять. Как должное.

Потому что без дружественной и богатой Украины Россию всю жизнь будет преследовать перспектива размещения баз НАТО прямо у неё под дверью.

Улавливаете, куда клонят?! Опять SHIT. Но уже для России. Который, понятное дело, надо брать на полное и пожизненное содержание. И который всегда будет держать в кармане дулю, при каждом удобном случае и в любой непонятной ситуации — будет угрожать, что соберёт свои игрушки и уйдет к другой подружке.

Это я всё к чему… С Украиной рано или поздно придётся что-то делать. Но это будет такой гембель, что ого-го.

Потому — если и восстанавливать, то только сотрудничество. На самых жёстких условиях. Никаких братских и родственных отношений. К стране. К власти.

Потому что Россия за пределами своих границ никому ничего не должна.

Собственно, почему мы в 2014-м все сидели на попе ровно?! Ждали, что вот-вот зайдёт Россия и всё у нас будет хорошо. И упустили время и возможности.

И многие продолжают ждать, покоряясь реалиям и продолжая тешить себя надеждой, что всё разрулят за них.

Может быть когда-нибудь так и случится, но…

Боюсь, только, «жить в эту пору прекрасную уж не придётся – ни мне, ни тебе».