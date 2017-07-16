Стало известно количество угрожающих земле астероидов в 2017 году

Ученые предпочитают вести тщательное наблюдение за звездным небом

Владивосток, воскресенье, 16 июля , РИА Vladnews.

Как передает научный журнал ToDay News Ufa, самую большую опасность представляют астероиды. На протяжении года 887 космических объекта посетят «окрестности» Земли. Отмечено, что каждый из них подлетит к планете на максимально близкое расстояние, однако никакого вреда не принесет. Вероятность их угрозы очень невелика.

В 2017-ом году на Землю может обрушиться практически тысяча астероидов.

По утверждению американских профессионалов, в текущем месяце приближение астероидов к нашей планете произойдёт семь раз.

Ученые подчеркнули, что около орбиты Земли летают астероиды крохотных размеров, поэтому в случае столкновения, человечество не ощутит особого вреда. Поэтому ученые предпочитают вести тщательное наблюдение за звездным небом во избежание воплощения в жизнь сюжета «Армагеддона».