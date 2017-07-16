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Поэтическое шоу прошло во Владивостоке

Проект получил свое продолжение
Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 16 июля , РИА Vladnews.

Уникальный литературно - художественный проект "Чтиво" продолжает радовать любителей поэзии и музыки, сообщает корреспондент РИА VladNews. 

В минувшую субботу проект получил свое продолжение в виде поэтического шоу "Лето - пополам ", прошедшего в баре Чкалов. 

Присутствующие на вечере смогли услышать новые стихи владивостокских авторов. Гости мероприятия с удовольствием слушали выступление дуэта "МариВанна" ( Мария и Иван Каралуповы). Не обошлось и без премьеры. На сей раз свое творчество на суд зрителей представила группа "Герои комиксов", которая вызвала у присутствующих горячее одобрение и пожелание новых встреч.

Автор фоторепортажа: Сергей Леонов, РИА VladNews

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