Поэтическое шоу прошло во Владивостоке

Проект получил свое продолжение

Владивосток, воскресенье, 16 июля , РИА Vladnews.

Уникальный литературно - художественный проект "Чтиво" продолжает радовать любителей поэзии и музыки, сообщает корреспондент РИА VladNews.

В минувшую субботу проект получил свое продолжение в виде поэтического шоу "Лето - пополам ", прошедшего в баре Чкалов.

Присутствующие на вечере смогли услышать новые стихи владивостокских авторов. Гости мероприятия с удовольствием слушали выступление дуэта "МариВанна" ( Мария и Иван Каралуповы). Не обошлось и без премьеры. На сей раз свое творчество на суд зрителей представила группа "Герои комиксов", которая вызвала у присутствующих горячее одобрение и пожелание новых встреч.