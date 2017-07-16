Уфологи обнаружили на поверхности Марса обломки «корабля пришельцев»

Неподалеку от таинственного объекта были замечены следы марсохода

Владивосток, воскресенье, 16 июля , РИА Vladnews.

На Марсе найдены остатки разбившегося инопланетного корабля. На большей части из них запечатлены безжизненные ландшафты, однако на одном из снимков с Марса уфологи увидели странный объект, напоминающий разбившийся корабль НЛО. Профессионалы и ученые здесь же отреагировали на подобное объявление уфолога и сообщили, что он очень большое количество играет в «танчики» и его воображение делает несуществующие объекты. Помимо этого фотография с разбившимся кораблем пришельцев является архивной. Однако всякий раз уфологии при внимательном исследовании размещенных фотографий делают шокирующие открытия. Также на снимках Марса находили животных, дома инопланетян и остальные интересные вещи. Ответ NASA похож на правду, смущает только то, что после разговора с уфологом фотография на сайте была подретуширована и на месте крушения аппарата появился черный квадрат. — информирует газета Daily.

Такое объявление было сделано после исследования размещенных на сайте NASA архивных фотографий, которые были сделаны марсоходом Curiosity.

О новоиспеченной необыкновенной находке на Марсе поведали уфологии. Неподалеку от таинственного объекта были замечены следы марсохода.

Что же касается «сенсаций», временами сообщаемых уфологами, профессионалы относятся к таким известиям скептически и пробуют их не объяснять, чтобы самим фактом собственной реакции не привлекать дополнительного внимания к и без того недостойной данного теме.