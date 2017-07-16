Любительские мотогонки прошли во Владивостоке

В ближайшее время спортсмены приступят к тренировкам и подготовке ко второму этапу

Владивосток, воскресенье, 16 июля , РИА Vladnews.

В субботу, 15 июля, на картодроме «Змеинка» стартовал первый этап открытого любительского чемпионата Владивостока по шоссейно-кольцевым мотогонкам. За победу боролись 18 сильнейших пилотов.

«С каждым годом растет интерес к мотогонкам, увеличивается и количество участников наших соревнований, - отметил представитель «Приморской федерации мотоспорта» Антон Булгаков.

- Мы разделили участников на четыре группы. Это максимально подготовленные опытные пилоты на спортивных мотоциклах. Вторая группа – пилоты на дорожно-спортивных мотоциклах с меньшей подготовкой. Третья – новички. И четвёртая, новая группа – пилоты-девушки. Возраст спортсменов – от 18 до 50 лет».

«Уровень пилотов постоянно растёт, изначально они изучают приёмы езды и торможения, во время тренировок нарабатывают навыки, есть участники, которые переходят из одной категории в другую. Так в этом году один из пилотов перешёл из группы дорожно-спортивных в группу спортивных мотоциклов», - рассказал представитель «Приморской федерации мотоспорта» Андрей Алексеев.

Как отметили в управлении развития физкультуры и массового спорта администрации Владивостока, подобные чемпионаты очень важны, соревнования ещё раз подчёркивает, что мотоспортом нужно заниматься исключительно в подготовленных местах – на картодромах и автодромах, а дороги общего пользования – это не место для гонок.

«Я участвую в соревнованиях третий год подряд, это адреналин и азарт, хочется обогнать всех и победить», - отметила Олеся Чёрная.

В ближайшее время мотогонщики приступят к тренировкам и подготовке ко второму этапу открытого любительского чемпионата по шоссейно-кольцевым мотогонкам.