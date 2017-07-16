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Спорт

«Луч-Энергия» разгромил «Томь» со счетом 3:0

В активе команды из Приморья три очка
Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews Фото: Сергей Леонов, РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 16 июля , РИА Vladnews.

ФК «Луч - Энергия» с победы начал футбольный сезон на своем поле, сообщил корреспондент РИА VladNews, наблюдавший за победной игрой владивостокских футболистов.

Первый гол в ворота «Томи»сотворил полузащитник Антон Килин. Проявив завидную настырность он буквально проломил защиту «томичей»на левом фланге, пройдя вдоль кромки поля и выложив мяч в штрафную площадку. Нападающему Андрею Мязину оставалось только замкнуть передачу, что он эффектно и сделал. 

Гол Амира Бажева в дебюте второго тайма упрочил шансы приморских футболистов на победу. Третий гол на 78-й минуте забил Руслан Гордиенко . 

В первом туре Футбольной национальной лиги обе команды потерпели поражения. Сейчас в активе «Луча-Энергии» три очка, у «Томи» 0 баллов.

Автор фоторепортажа: Сергей Леонов, РИА VladNews

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