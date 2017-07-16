В МИД РФ сообщили об отказе США выдать визы российским дипломатам

Выстраивать дальнейшее взаимодействие будет довольно сложно,

Владивосток, воскресенье, 16 июля , РИА Vladnews.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва готова сократить численный состав сотрудников посольства США в России, если вопрос с отобранной российской дипсобственностью не решится, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



По ее словам, выстраивать дальнейшее взаимодействие будет довольно сложно, если не прекратить подобную практику.



Мария Захарова уточнила, что речь идет о ситуации с высылкой США полгода назад 35 российских дипломатов и незаконного изъятия российской собственности, которая обладает дипломатическим иммунитетом.



«До сих пор Вашингтон не только не отменил решение о выдворении наших сотрудников, но и отказывается выдавать визы тем, кто должен ехать на замену», - заявила она.



При этом Захарова отметила, что численный состав посольства США в Москве очень сильно превышает количество наших посольских работников в Вашингтоне, поэтому России есть чем ответить.