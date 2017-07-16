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Общество

Весенний призыв в России завершен – Минобороны

Было призвано около 142 тысяч человек
Фото: inchehov.ru Фото: inchehov.ru
Владивосток, воскресенье, 16 июля , РИА Vladnews.

Весенний призыв в Вооруженные силы России завершен, сообщает Минобороны РФ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.


Для прохождения срочной службы в ходе весеннего призыва были призваны около 142 тыс человек.

«В соответствии с указом президента России от 30 марта 2017 г. № 135 на военную службу призвано и направлено в Вооруженные силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы 142 тыс. человек», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны РФ отмечают, что в этом году число тех, кто уклоняется от службы в вооруженных силах, не превысило 0,2% от общего числа призывников. В оборонном ведомстве отметили, что число не явившихся в военкоматы, с каждым годом существенно уменьшается.

В ведомстве отметили, что в ходе завершившейся весенней призывной кампании юноши смогли получить отсрочку на весь период обучения, если они на момент призыва обучались в образовательных организациях среднего профессионального образования. Ранее отсрочка предоставлялась только до достижения призывником 20-летия.
Как рассказали в Минобороны, около 20% новобранцев уже получили высшее образование.

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