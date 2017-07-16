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В России расширили перечень наркотических и психотропных веществ

Расширение списка осуществлено в рамках программы «Противодействие незаконному обороту наркотиков»
Фото: strou-msk.ru Фото: strou-msk.ru
Владивосток, воскресенье, 16 июля , РИА Vladnews.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении перечня подлежащих контролю в Российской Федерации наркотических средств, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. 


С текстом документа можно ознакомиться на официальном правительственном портале. Постановление было подготовлено Министерством внутренних дел РФ.

Теперь в перечень наркотических и психотропных веществ входит также растение Mimosa hostilis (мимоза хостилис) и его семена. Это растение, а также его семена содержат вещество диметилтриптамин, обладающее психоактивным действием. В числе запрещенных также оказались соединения «Метоксикетамин», «Беноциклидин» и «Фуранилфентанил». Попали в список также «Дезхлорэтзолам», «Диклазепам», «Клоназолам».

В правительстве отмечают, что в последнее время в ряде регионов России было зафиксировано появление психоактивных веществ с торговым наименованием U-47700. Несколько человек, после отравления ими, умерли. Теперь они также запрещены и в России.

Перечень запрещенных наркотических и психотропных веществ пополнился 12 наименованиями из списка запрещенных в Финляндии, Эстонии, Швеции и Беларуси.

Расширение списка запрещенных наркотических и психотропных веществ осуществлено в рамках программы «Противодействие незаконному обороту наркотиков».

«Принятые решения будут способствовать совершенствованию государственного контроля за оборотом новых видов наркотических средств», – отмечается в документе.

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