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Политика и экономика

Пенсии с 1 августа 2017: будет ли повышение пенсий для пенсионеров

Для проведения индексации пенсионерам не надо будет обращаться в Пенсионный фонд
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 16 июля , РИА Vladnews.

В России пенсионеры ожидают индексации пенсионных выплат, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.


Ведь у многих пенсия – единственный источник существования. В этом году уже прошло две индексации: в феврале и апреле. Но недавно прозвучала информация и о возможной индексации пенсий с 1 апреля. Теперь пенсионеры пытаются разобраться в том, будет ли эта индексация, и у какой категории пенсионеров после нее поднимутся пенсии.

Как сообщили в Пенсионном фонде РФ, с 1 августа 2017 года может пройти индексация пенсий работающих пенсионеров. Ведь их пенсии не индексировали в прошлом году. Также не коснулись пенсий работающих пенсионеров февральская и апрельская индексации 2017 года.

Ранее в правительстве обещали вернуть индексацию пенсий работающих пенсионеров при улучшении экономической ситуации в стране. Ожидается, что повышение пенсий работающим пенсионерам пройдет с 1 августа 2017 года. Корректировку произведет Пенсионный фонд России.

Для проведения индексации пенсионерам не надо будет обращаться в Пенсионный фонд. Индексация пройдет в автоматическом режиме. По расчетам экспертов, в этот раз максимальная добавка к пенсии, если индексация будет проведена, составит 235,74 рублей.

С учетом сложившейся ситуации, предугадать как будет меняться ситуация с индексацией пенсий работающих пенсионеров сложно. Ведь ранее сразу два комитета Госдумы рекомендовали правительству вернуть приостановленную до 2019 года ежегодную индексацию пенсий работающим пенсионерам.

В тоже время вернуться к обсуждению вопроса об индексации пенсий работающим пенсионерам правительству рекомендовали комитеты Думы по труду и экономической политике.

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