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Происшествия

Четыре российских моряка погибли при пожаре на судне в Норвежском море

По данному факту проводится проверка
Фото: mvestnik.ru Фото: mvestnik.ru
Владивосток, воскресенье, 16 июля , РИА Vladnews.

Четыре российских моряка погибли на борту траулера «Капитан Сулимов» мурманской компании «Робинзон» во время промысла в Норвежском море. 


13 июля в 11:20 мск на этом судне произошло задымление. Четыре члена экипажа отправились в задымленное помещение. В результате они отравились угарным газом.

На следующий день начальник Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Анатолий Леонтьев сообщил, что жертвами инцидента стали старший мастер добычи и три матроса. По его словам, задымление произошло в результате тления картонной тары.

Леонтьев также отметил, что причина гибели моряков будет установлена специальной комиссией.

К этому времени задымление ликвидировано и траулер с 65 членами экипажа на борту направляется в порт Торсхавн (Фарерские острова), где будут проведены расследование и судебной экспертизы.

По факту смерти людей на судне следователи Северо-Западного следственного управления на транспорте проводят проверку, после чего будет открыто уголовное дело.

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