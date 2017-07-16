Четыре российских моряка погибли при пожаре на судне в Норвежском море

По данному факту проводится проверка

Владивосток, воскресенье, 16 июля , РИА Vladnews.

Четыре российских моряка погибли на борту траулера «Капитан Сулимов» мурманской компании «Робинзон» во время промысла в Норвежском море.



13 июля в 11:20 мск на этом судне произошло задымление. Четыре члена экипажа отправились в задымленное помещение. В результате они отравились угарным газом.



На следующий день начальник Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Анатолий Леонтьев сообщил, что жертвами инцидента стали старший мастер добычи и три матроса. По его словам, задымление произошло в результате тления картонной тары.



Леонтьев также отметил, что причина гибели моряков будет установлена специальной комиссией.



К этому времени задымление ликвидировано и траулер с 65 членами экипажа на борту направляется в порт Торсхавн (Фарерские острова), где будут проведены расследование и судебной экспертизы.



По факту смерти людей на судне следователи Северо-Западного следственного управления на транспорте проводят проверку, после чего будет открыто уголовное дело.