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Фоторепортажи

Японский художник дал мастер-класс владивостокцам

Абсолютно все желающие смогли попробовать себя в этом искусстве
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 15 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 15 июля, в музейно-выставочном комплексе ВГУЭС прошла творческая встреча с японским художником Исияма Ютоку. Он провел мастер-класс по рисованию и представил свою мангу «Дальневосточная черепаха и нэкомышка», сообщает корреспондент РИА VladNews.

Данное мероприятие привлекло много любителей манги и японской культуры. Автор в непринужденной обстановке общался и на русском (он самостоятельно изучает русский язык около 3-х лет), и на японском языках. Уделил внимание каждому посетителю, отвечал на вопросы.

Все желающие попробовали свои силы в новом для себя направлении. Японский художник отметил несколько работ и презентовал их владельцам свою мангу «Суппон и нэкомышка» на русском языке. Это рассказ о том, как подобно людям эволюционируют животные. В главных ролях дальневосточная (японская) черепаха и ребенок кошки и мышки.

«Мечча хорошо!», что на рупонском языке (японский+русский) означает очень хорошо. Именно так охарактеризовали эту встречу участники.

Автор фоторепортажа: Татьяна Грань, РИА VladNews

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