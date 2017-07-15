Японский художник дал мастер-класс владивостокцам

Абсолютно все желающие смогли попробовать себя в этом искусстве

Владивосток, суббота, 15 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 15 июля, в музейно-выставочном комплексе ВГУЭС прошла творческая встреча с японским художником Исияма Ютоку. Он провел мастер-класс по рисованию и представил свою мангу «Дальневосточная черепаха и нэкомышка», сообщает корреспондент РИА VladNews.

Данное мероприятие привлекло много любителей манги и японской культуры. Автор в непринужденной обстановке общался и на русском (он самостоятельно изучает русский язык около 3-х лет), и на японском языках. Уделил внимание каждому посетителю, отвечал на вопросы.

Все желающие попробовали свои силы в новом для себя направлении. Японский художник отметил несколько работ и презентовал их владельцам свою мангу «Суппон и нэкомышка» на русском языке. Это рассказ о том, как подобно людям эволюционируют животные. В главных ролях дальневосточная (японская) черепаха и ребенок кошки и мышки.

«Мечча хорошо!», что на рупонском языке (японский+русский) означает очень хорошо. Именно так охарактеризовали эту встречу участники.