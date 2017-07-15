Выборы назначены на сентябрь 2017 года

Владивосток, суббота, 15 июля , РИА Vladnews.

Президиум центрального совета политической партии «Справедливая Россия» принял решение о согласовании кандидатур для выдвижения в составе списка кандидатов в депутаты Думы города Владивостока, на выборах, назначенных на 10 сентября 2017 года, сообщает РИА VladNews. Решение от 13 июля 2017 года было направлено в Совет регионального отделения партии в Приморском крае.

Общую часть партийного списка возглавил строитель Руслан Галицкий, работающий в рамках федеральных и краевых программ. Вторым номером стал тренер Евгений Кузнецов, работающий многие годы с детьми. Замкнул тройку участник боевых действий, орденоносец Артур Потапов.

По мнению руководителя регионального отделения партии Алексея Козицкого, поддержанного ранее Сергеем Мироновым, «Справедливая Россия» кардинально меняет подход к формированию нового созыва Думы.

«Необходимо освежить и омолодить депутатский корпус во Владивостоке. С учётом тех задач, которые ставит перед нами федеральный центр, в том числе в рамках Свободного порта Владивосток, представительный орган должен быть более эффективным», - сказал Алексей Козицкий.

Что касается самого Алексея Козицкого, который намеренно не возглавил список партии, то он сосредоточится на работе в Законодательном Собрании Приморского края и примет активное участие в координации избирательной кампании.

«Жители должны видеть в бюллетене тех людей, которые будут работать на протяжении следующих пяти лет в Думе города. Мы намеренно отказались от «имиджевых паровозов», так как уверены в своих силах. Партия «Справедливая Россия» примет активное участие в выборах депутатов Думы Владивостока 10 сентября 2017 года», - резюмировал партийный лидер.

Решением президиума также были утверждены кандидаты в семнадцать территориальных групп, в каждую из которых вошло по два человека.