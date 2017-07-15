Как быть, когда совершенно неожиданно, да и ещё и в самый неподходящий момент, ваша жизнь переворачивается с ног на голову? Что делать - выбрать карьеру или отказаться от неё в пользу семейного счастья? Ответы на эти вопросы на глазах у зрителей пытаются найти герои нового спектакля театра ТОФ «Чисто семейное дело», сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
"Чисто семейное дело": театр ТОФ закрывает сезон премьерой
Ответы на эти вопросы на глазах у зрителей пытаются найти герои нового спектакляВладивосток, суббота, 15 июля , РИА Vladnews.
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