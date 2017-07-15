"Чисто семейное дело": театр ТОФ закрывает сезон премьерой

Ответы на эти вопросы на глазах у зрителей пытаются найти герои нового спектакля

Владивосток, суббота, 15 июля , РИА Vladnews.

Как быть, когда совершенно неожиданно, да и ещё и в самый неподходящий момент, ваша жизнь переворачивается с ног на голову? Что делать - выбрать карьеру или отказаться от неё в пользу семейного счастья? Ответы на эти вопросы на глазах у зрителей пытаются найти герои нового спектакля театра ТОФ «Чисто семейное дело», сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.