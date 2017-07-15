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Общество

Товары в зарубежных интернет-магазинах могут подорожать для россиян

Этот вопрос обсуждался на совещании в Федеральной антимонопольной службе
Фото: vite-site.ru Фото: vite-site.ru
Владивосток, суббота, 15 июля , РИА Vladnews.

Покупки товаров в зарубежных интернет-магазинах для россиян могут подорожать на 18% из-за введения налога на добавленную стоимость (НДС), сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Этот вопрос обсуждался на совещании в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), которое было посвящено выравниванию конкурентных условий для работы российских и зарубежных онлайн-магазинов.

Отмечается, что иностранным компаниям предложат зарегистрироваться в ФНС и перечислять 18% от платежа каждого российского покупателя.

Если интернет-магазины не пройдут регистрацию, то 18% от стоимости товара в качестве НДС заплатит покупатель при получении товара.

По мнению главы Ассоциации компаний интернет-торговли Алексея Федорова, иностранным интернет-магазинам будет выгодна регистрация.

Стоит заметить, что посылки от компании, прошедшей регистрацию, будут проходить таможню по «зеленому коридору». Их не будут досматривать и проверять стоимость. В свою очередь товары от незарегистрированных интернет-магазинов отправят по «красному коридору», а на это уйдет больше времени.

Как отметил Алексей Федоров, бюджет России будет получать дополнительно 100 млрд рублей в год, если покупки в иностранных интернет-магазинах будут облагаться НДС вместо таможенных пошлин.

Напомним, еще прошлой осенью вице-премьер Аркадий Дворкович заявлял, что кабмин создаст механизм введения НДС для иностранных интернет-магазинов, а весной 2017 года в Госдуму будет внесен соответствующий проект. По словам вице-премьера, существующая система не обеспечивает равенства российских и зарубежных производителей.

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