На следующей недели Владивосток ожидает массовое отключение воды 16:21, 15 июля На следующей недели Владивосток ожидает массовое отключение воды (Адреса)
Автомобиль перевернулся на въезде во Владивосток 13:06, 15 июля Автомобиль перевернулся на въезде во Владивосток
Пьяный мотоциклист спровоцировал ДТП во Владивостоке 12:39, 15 июля Пьяный мотоциклист спровоцировал ДТП во Владивостоке
Новостная лента
Июль, 15 суббота
18:19
Интернет-конференция: Народный рейтинг управляющих компаний
18:19
В соцсетях бурно обсуждают новые детали дела Игоря Пушкарёва Эксклюзив
18:19
Свадьба года состоялась во Владивостоке Фото
17:50
Соревнования по сап-бордингу прошли во Владивостоке Видео
17:14
В торговом центре Китая появилась камера для хранения мужей
16:21
На следующей недели Владивосток ожидает массовое отключение воды Адреса
15:46
Дети падают из окон во Владивостоке Видео
15:15
Объявлены номинанты премии «Эмми 2017»
14:36
Нелегальную игорную зону прикрыли во Владивостоке
14:01
Зачем «кошмарить» бизнес Владивостока Видео
13:34
Во Владивостоке из горящего общежития было спасено три человека
13:06
Автомобиль перевернулся на въезде во Владивосток
12:39
Пьяный мотоциклист спровоцировал ДТП во Владивостоке
12:08
В ночь на понедельник во Владивостоке вновь пройдет дождь
11:46
Андрей Лушников: новое уголовное дело? Видео
11:01
Приморец самовольно занял у знакомого его личные вещи
10:36
Змея забралась в автомобиль во Владивостоке
10:10
В Приморье выбрали «Мисс УИС» Фото
09:47
Во Владивостоке состоялось торжественное открытие барельефа Николаю II Фото
09:33
Пять авиарейсов прибывают в аэропорт Владивостока с опозданием
09:12
Во Владивостоке сегодня жарко, до +30°C
08:28
Гороскоп на 14 июля
07:14
Школьники Владивостока во время летних каникул изучают правила дорожного движения
06:21
Акция «Выходи читать во двор. Библиотека под открытым небом» стартовала во Владивостоке
04:03
С начала года административные комиссии Владивостока взыскали штрафов более чем на четыре миллиона рублей
03:17
Посольство РФ разыскивает в Турции пропавшую российскую семью
02:23
Госпрограммы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» принесут тройную выгоду
01:27
ФСБ выловила в Керченском проливе жителя Саратова на плоту из досок и бутылок
00:08
Внешний долг РФ вырос с начала 2017 года на 3% - до $529,6 млрд
Июль, 14 пятница
23:22
Ущерб аграриев из-за холодного лета может достигнуть 2,6 млрд рублей
22:38
Владивосток – Пусан: сотрудничество крепнет
21:29
Отборочный тур второго фестиваля имени Владимира Высоцкого «Парус» пройдёт завтра во Владивостоке
20:35
Новый спортивный комплекс появится во Владивостоке
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4164 (103) от 14 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Дом на Морской стал именным
Мурен-новоселов доверили клоунам и хирургам
Кто будет судить поклонников Высоцкого?
Заходим в «БУК» и обсуждаем генплан и нэкомышку…
От алкоголя запретят получать удовольствие
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
8 канал

Соревнования по сап-бордингу прошли во Владивостоке

В последнее время именно эта дисциплина серфинга становится особенно популярной
Владивосток, суббота, 15 июля , РИА Vladnews.

Совсем недавно мы рассказывали про международные соревнования по гребле на лодках класса «Дракон». Чемпионат отметился не только большим количеством участников и приезжими гостями из Китая. Параллельно с заплывами на драконах приморцы провели и гонку на сапах. В последнее время именно эта дисциплина серфинга становится особенно популярной, так как за счет своей простоты даёт шанс любому желающему поймать свою волну, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Дети падают из окон во Владивостоке
15:46, 15 июля 2017 Дети падают из окон во Владивостоке

Как избежать трагедии?

Зачем «кошмарить» бизнес Владивостока
14:01, 15 июля 2017 Зачем «кошмарить» бизнес Владивостока

За работу здесь держатся все

Андрей Лушников: новое уголовное дело?
11:46, 15 июля 2017 Андрей Лушников: новое уголовное дело?

Бывшего директора МУПВ "Дороги Владивостока" обвиняют во взятке

Афиша культурных событий 14 — 16 июля во Владивостоке
11:43, 14 июля 2017 Афиша культурных событий 14 — 16 июля во Владивостоке

Программа мероприятий

Чем владивостокцы могут помочь инвалиду в общественном месте
17:20, 13 июля 2017 Чем владивостокцы могут помочь инвалиду в общественном месте

Помочь нельзя пройти

Пробка под палящим солнцем: ремонт на трассе в аэропорт
13:46, 13 июля 2017 Пробка под палящим солнцем: ремонт на трассе в аэропорт

Сотни машин встали в обе стороны

Хоккеисты
12:09, 13 июля 2017 Хоккеисты "Адмирала" только готовятся к новому сезону.

Новости спорта