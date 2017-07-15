Соревнования по сап-бордингу прошли во Владивостоке

В последнее время именно эта дисциплина серфинга становится особенно популярной

Владивосток, суббота, 15 июля , РИА Vladnews.

Совсем недавно мы рассказывали про международные соревнования по гребле на лодках класса «Дракон». Чемпионат отметился не только большим количеством участников и приезжими гостями из Китая. Параллельно с заплывами на драконах приморцы провели и гонку на сапах. В последнее время именно эта дисциплина серфинга становится особенно популярной, так как за счет своей простоты даёт шанс любому желающему поймать свою волну, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.