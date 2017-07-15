Совсем недавно мы рассказывали про международные соревнования по гребле на лодках класса «Дракон». Чемпионат отметился не только большим количеством участников и приезжими гостями из Китая. Параллельно с заплывами на драконах приморцы провели и гонку на сапах. В последнее время именно эта дисциплина серфинга становится особенно популярной, так как за счет своей простоты даёт шанс любому желающему поймать свою волну, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Соревнования по сап-бордингу прошли во Владивостоке
В последнее время именно эта дисциплина серфинга становится особенно популярнойВладивосток, суббота, 15 июля , РИА Vladnews.
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