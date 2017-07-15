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Общество

В торговом центре Китая появилась камера для хранения мужей

Некоторые мужчины уже даже успели посетить данную комнату
Фото: из открытых источников Фото: из открытых источников
Владивосток, суббота, 15 июля , РИА Vladnews.

В одном из торговых центров Китая открылась специальная комната, где покупательницы могут оставлять своих мужей на время шопинга, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Следует уточнить, что для каждого посетителя предусмотрена отдельная стеклянная будка, где можно поиграть в видеоигры 90-х годов.

Первые несколько месяцев использование таких комнат будет бесплатным.

Кстати, некоторые мужчины уже даже успели посетить данную комнату. Так, один из них остался полностью доволен, поиграв в Tekken 3, а другой похвалил идею, однако пожаловался на отсутствие в комнате кондиционера.

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