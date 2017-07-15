Объявлены номинанты премии «Эмми 2017»

Церемония награждения победителей пройдет 17 сентября в Лос-Анджелесе

Владивосток, суббота, 15 июля , РИА Vladnews.

Телевизионная премия «Эмми» объявила номинантов 69-ой церемонии награждения. Так, на этот раз лидером по количеству номинаций стал сериал «Мир Дикого Запада», который получил премии сразу в 22 номинациях, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Также в стольких же наименованиях названо шоу Saturday Night Live на телеканале NBC.



В 18 номинациях были заявлены сериалы «Вражда» и «Очень странные дела». 17 номинаций у сатирического сериала «Вице-президент». В 16 номинациях были представлены «Большая маленькая ложь» и «Фарго».







Примечательно, что сериал «Игра престолов» впервые за всю историю своего существования не вошел в список номинантов. Это произошло только из-за того, что новый сезон выйдет только 17 июля.



Отметим, что церемония награждения победителей пройдет 17 сентября в Лос-Анджелесе. Ведущим мероприятия будет Стивен Колбер, получивший известность, после съемок в телепередаче The Late Show with Stephen Colbert