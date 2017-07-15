Нелегальную игорную зону прикрыли во Владивостоке

По данному факту следователи возбудили уголовное дело

Владивосток, суббота, 15 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке выявлено еще одно нелегальное игорное заведение, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

Заведение было обнаружено в доме на улице Русской в городе Владивостоке. На момент обыска в помещении игорного заведения находились граждане в возрасте от 25 до 70 лет.

Следователями были изъяты системные блоки персональных компьютеров, денежные средства, иные предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.

В настоящее время проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица организовавшего совершение указанного преступления.