Автомобиль перевернулся на въезде во Владивосток 13:06, 15 июля Автомобиль перевернулся на въезде во Владивосток
Пьяный мотоциклист спровоцировал ДТП во Владивостоке 12:39, 15 июля Пьяный мотоциклист спровоцировал ДТП во Владивостоке
В ночь на понедельник во Владивостоке вновь пройдет дождь 12:08, 15 июля В ночь на понедельник во Владивостоке вновь пройдет дождь
Новостная лента
Июль, 15 суббота
14:43
Интернет-конференция: Народный рейтинг управляющих компаний
14:43
В соцсетях бурно обсуждают новые детали дела Игоря Пушкарёва Эксклюзив
14:43
Свадьба года состоялась во Владивостоке Фото
14:36
Нелегальную игорную зону прикрыли во Владивостоке
14:01
Зачем «кошмарить» бизнес Владивостока Видео
13:34
Во Владивостоке с горящего общежития было спасено три человека
13:06
Автомобиль перевернулся на въезде во Владивосток
12:39
Пьяный мотоциклист спровоцировал ДТП во Владивостоке
12:08
В ночь на понедельник во Владивостоке вновь пройдет дождь
11:46
Андрей Лушников: новое уголовное дело? Видео
11:01
Приморец самовольно занял у знакомого его личные вещи
10:36
Змея забралась в автомобиль во Владивостоке
10:10
В Приморье выбрали «Мисс УИС» Фото
09:47
Во Владивостоке состоялось торжественное открытие барельефа Николаю II Фото
09:33
Пять авиарейсов прибывают в аэропорт Владивостока с опозданием
09:12
Во Владивостоке сегодня жарко, до +30°C
08:28
Гороскоп на 14 июля
07:14
Школьники Владивостока во время летних каникул изучают правила дорожного движения
06:21
Акция «Выходи читать во двор. Библиотека под открытым небом» стартовала во Владивостоке
04:03
С начала года административные комиссии Владивостока взыскали штрафов более чем на четыре миллиона рублей
03:17
Посольство РФ разыскивает в Турции пропавшую российскую семью
02:23
Госпрограммы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» принесут тройную выгоду
01:27
ФСБ выловила в Керченском проливе жителя Саратова на плоту из досок и бутылок
00:08
Внешний долг РФ вырос с начала 2017 года на 3% - до $529,6 млрд
Июль, 14 пятница
23:22
Ущерб аграриев из-за холодного лета может достигнуть 2,6 млрд рублей
22:38
Владивосток – Пусан: сотрудничество крепнет
21:29
Отборочный тур второго фестиваля имени Владимира Высоцкого «Парус» пройдёт завтра во Владивостоке
20:35
Новый спортивный комплекс появится во Владивостоке
19:19
Любительские мотогонки пройдут в субботу во Владивостоке
18:38
Секс замедляет старение у женщин, - ученые
18:03
Проблемы ДВФУ обсудит ЗС Приморья
17:52
Полный список разрешенных пляжей от МЧС Приморья Адреса
17:41
Автомобиль-«заяц» обнаружили таможенники Владивостока
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4164 (103) от 14 июля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Дом на Морской стал именным
Мурен-новоселов доверили клоунам и хирургам
Кто будет судить поклонников Высоцкого?
Заходим в «БУК» и обсуждаем генплан и нэкомышку…
От алкоголя запретят получать удовольствие
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Происшествия

Нелегальную игорную зону прикрыли во Владивостоке

По данному факту следователи возбудили уголовное дело
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 15 июля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке выявлено еще одно нелегальное игорное заведение, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

Заведение было обнаружено в доме на улице Русской в городе Владивостоке. На момент обыска в помещении игорного заведения находились граждане в возрасте от 25 до 70 лет.

Следователями были изъяты системные блоки персональных компьютеров, денежные средства, иные предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.

В настоящее время проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица организовавшего совершение указанного преступления.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Во Владивостоке с горящего общежития было спасено три человека
13:34, 15 июля 2017 Во Владивостоке с горящего общежития было спасено три человека

В результате происшествия никто не пострадал

Автомобиль перевернулся на въезде во Владивосток
13:06, 15 июля 2017 Автомобиль перевернулся на въезде во Владивосток

Водитель и пассажиры госпитализированы

Пьяный мотоциклист спровоцировал ДТП во Владивостоке
12:39, 15 июля 2017 Пьяный мотоциклист спровоцировал ДТП во Владивостоке

Обстоятельства данного происшествия устанавливаются

Приморец самовольно занял у знакомого его личные вещи
11:01, 15 июля 2017 Приморец самовольно занял у знакомого его личные вещи

По данному факту было возбуждено уголовное дело

Посольство РФ разыскивает в Турции пропавшую российскую семью
03:17, 15 июля 2017 Посольство РФ разыскивает в Турции пропавшую российскую семью

Россия могут находиться в миграционной тюрьме

В Приморье бизнесмен рискует сесть за крупное мошенничество
16:58, 14 июля 2017 В Приморье бизнесмен рискует сесть за крупное мошенничество

По версии следствия, мужчина "наварился" на 3 миллиона рублей за счет клиента

Приморец украл у работодателя инструментов на 18 тысяч рублей
14:41, 14 июля 2017 Приморец украл у работодателя инструментов на 18 тысяч рублей

По данному факту было возбуждено уголовное дело