На владивостокском бутощебеночном заводе Роман Нигматянов работает слесарем уже десять лет. За это время приобрел в ипотеку жилье. Коллектив завода – как второй дом, здесь так и дружат – семьями, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Зачем «кошмарить» бизнес Владивостока
За работу здесь держатся всеВладивосток, суббота, 15 июля , РИА Vladnews.
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