Зачем «кошмарить» бизнес Владивостока

За работу здесь держатся все

Владивосток, суббота, 15 июля , РИА Vladnews.

На владивостокском бутощебеночном заводе Роман Нигматянов работает слесарем уже десять лет. За это время приобрел в ипотеку жилье. Коллектив завода – как второй дом, здесь так и дружат – семьями, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.