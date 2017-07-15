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Во Владивостоке с горящего общежития было спасено три человека

В результате происшествия никто не пострадал
Фото: МЧС России по Приморскому краю Фото: МЧС России по Приморскому краю
Владивосток, суббота, 15 июля , РИА Vladnews.

В пятницу, 14 июля, в 8.36 в пожарно-спасательную службу города Владивосток поступило сообщение о пожаре в общежитие, расположенном на улице Снеговая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.

Спустя 10 минут на место происшествия прибыли пожарные расчеты, которые приступили к тушению. Установлено, что горели постельные принадлежности, бытовая техника и мебель. Кроме того, некоторые комнаты оказались отрезаны от выхода огнем и дымом, в них находились люди, задействовав звенья газодымозащитной службы, пожарные спасли 3 человека. Из других квартир общежития было эвакуировано 27 человек.

В 9.01 пожар был локализован, а в 9.27 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 20 кв. м.

В результате происшествия никто не пострадал. При тушении было задействовано 20 человек личного состава и 4 единицы техники.

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