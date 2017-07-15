Автомобиль перевернулся на въезде во Владивосток

Водитель и пассажиры госпитализированы

Владивосток, суббота, 15 июля , РИА Vladnews.

Сегодня, 15 июля, во Владивостоке произошло серьезное ДТП, в котором пострадали люди, сообщает РИА VladNews.

Транспортное происшествие произошло после «низководного» моста в сторону Владивостока.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего произошло опрокидывание автомобиля.

На место происшествия незамедлительно прибыла бригада скорой помощи. Водитель и пассажиры были госпитализированы.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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