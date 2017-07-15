Автомобиль перевернулся на въезде во Владивосток

Сегодня, 15 июля, во Владивостоке произошло серьезное ДТП, в котором пострадали люди, сообщает РИА VladNews.
Транспортное происшествие произошло после «низководного» моста в сторону Владивостока.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего произошло опрокидывание автомобиля.
На место происшествия незамедлительно прибыла бригада скорой помощи. Водитель и пассажиры были госпитализированы.
В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.