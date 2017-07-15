В ночь на понедельник во Владивостоке вновь пройдет дождь

В дальнейшем осадков не ожидается

Владивосток, суббота, 15 июля , РИА Vladnews.

В начале рабочей недели дожди в Приморье пойдут на убыль, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

В ночь на понедельник кратковременные дожди еще сохранятся, а днем прекратятся. В континентальных районах температурный фон сохранится высоким: ночью +16…+22 °C, днем +25…+34 °C. На прибрежные районы начнётся вторжение прохладного воздуха с Охотского моря, где усилится антициклон. Температура воздуха на побережье края понизится до +16…+24 °C.

В середине недели температура воздуха в Приморье повысится на 3–6 градусов.

Во Владивостоке небольшой дождь возможен в ночь на понедельник. В дальнейшем осадков не ожидается, но город накроет низкая облачность и местами туман. Температура воздуха ночью в +17…+20 °C, днем +20…+23 °C, к середине недели температурный фон повысится на 1–2 градуса.