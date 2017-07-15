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8 канал

Андрей Лушников: новое уголовное дело?

Бывшего директора МУПВ "Дороги Владивостока" обвиняют во взятке
Владивосток, суббота, 15 июля , РИА Vladnews.

Следователи возбудили новое уголовное дело против бывшего директора МУПВ "Дороги Владивостока" Андрея Лушникова. Его подозревают в пособничестве в получении должностным лицом лично взятки в виде денег в особо крупном размере. Об этом сообщил Игорь Пушкарёв на своих страницах в социальных сетях, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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